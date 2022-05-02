Даниил Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, россиянин Даниил Медведев остался на второй строчке. Он уступает только 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Разрыв между ними, как и прежде, составляет 320 очков.

Андрей Рублёв остался на 8-й строчке, Карен Хачанов — на 26-й, Аслан Карацев опустился на одно место и стал 34-м.

Рейтинг АТР. 2 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7420.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5690.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4495.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4025.

9 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 3818.

10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…

34 (33). Аслан Карацев (Россия) — 1253.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте: