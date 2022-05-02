Карен Хачанов и Аслан Карацев опустились в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев опустились в рейтинге. Хачанов потерял одно место, Карацев — шесть. Теперь они идут 28-м и 43-м соответственно.

В первой десятке обошлось без изменений. Даниил Медведев остался на четвёртом месте, Андрей Рублёв — на шестом. Возглавляет рейтинг Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP. 2 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1730.

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1675.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1245.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150.

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 1080…

28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 585…

43 (37). Аслан Карацев (Россия) — 450.

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