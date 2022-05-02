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Энди Маррей отреагировал на тюремный срок Бориса Беккера

Энди Маррей отреагировал на тюремный срок Бориса Беккера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на решение британского суда приговорить к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие денежных активов шестикратного чемпиона «Шлемов» немца Бориса Беккера.

«Я не испытал особых эмоций, услышав эту новость. Он нарушил закон, и я не думаю, что в таких случаях нужен индивидуальный подход из-за того, кто он или чего он добился.

Мне жаль, что он оказался в такой ситуации. Но мне также жаль людей, на которых он повлиял своими решениями. Я надеюсь, что он в порядке и что он учится на своих ошибках. Но у меня не было особых эмоций по этому поводу», — приводит слова Маррея Daily Mail.

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