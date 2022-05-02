Рафаэль Надаль обратился к «Реалу» после 35-го чемпионства клуба

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к футбольному клубу «Реал» (Мадрид). Надаль поблагодарил клуб за приглашение принять участие в открытии матча 34-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали разгромную победу — 4:0 и в 35-й раз стали чемпионами Испании.
«Очень благодарен «Реалу» за то, что пригласили меня открыть матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Это большая честь. Спасибо мадридским болельщикам за приём. Впечатляющая атмосфера. Поздравляю команду с чемпионством», — написал Надаль в своих соцсетях.
Помимо чемпионских титулов, у «Реала» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.
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