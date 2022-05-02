Ига Свёнтек обратилась к Рафаэлю Надалю

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю. Свёнтек выложила в своих соцсетях фото чашки кофе, написала «привет» и тегнула Надаля.
Фото: из личного архива иги свёнтек
В настоящее время Надаль готовится к турниру ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт со 2 по 8 мая. Испанский теннисист, посеянный на турнире под третьим номером, освобождён от матчей первого круга. Во втором раунде он сразится либо с сербом Миомиром Кецмановичем, либо с представителем Казахстана Александром Бубликом. Что касается Свёнтек, то она решила пропустить аналогичный турнир категории WTA-1000 в том же городе.
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