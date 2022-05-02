Рафаэль Надаль поделился мнением о 18-летнем Карлосе Алькарасе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что думает о 18-летнем соотечественнике Карлосе Алькарасе. 25 апреля Алькарас впервые вошёл в топ-10 рейтинга ATP.

«Как все знают, он потрясающий игрок. Он серьёзный кандидат на то, чтобы выиграть много турниров «Большого шлема» и стать номером один в мире. То, что он делает, впечатляет. Желаю ему всего наилучшего.

Он делает многое из того, что делал я [в его возрасте]. Он молод, у него есть страсть и энергия. У него есть всё, чтобы стать большой звездой. Лично я как испанец буду рад за него, если он останется в туре надолго и добьётся больших успехов», — приводит слова Надаля Eurosport.

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