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Стефанос Циципас высказался об отстранении россиян от Уимблдона. У него русские корни

Стефанос Циципас высказался об отстранении россиян от Уимблдона. У него русские корни
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что думает по поводу отстранения российских и белорусских игроков от Уимблдона. Напомним, у Циципаса русские корни. Он сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

«Игроки не могут контролировать то, что происходит. Особенно игроки тех стран, которые пострадали больше всех. Это чувствительный вопрос. Это нехорошо, что им не разрешили играть. Они не сделали ничего плохого, что привело бы к автоматической дисквалификации из турнира», — приводит слова Стефаноса Циципаса издание Greek City Times.

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