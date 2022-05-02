Тарпищев прокомментировал поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Ранее Маррей заявил, что не поддерживает отстранение спортсменов. В том же ключе высказался и 21-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль.

«Хорошо, что Надаль, Маррей и остальные топы поддерживают нас. Но это мало что решает, к сожалению. Здесь же главный интерес в отстранении наших теннисистов у властей, а не у организаторов Уимблдона.

ATP и WTA уже выразили протест решению, потому что по соглашению с турниром спортсмены должны допускаться только по рейтингу. Но властям Британии сейчас сложно представить, что члены королевской семьи будут награждать российского игрока, если он выиграет турнир», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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