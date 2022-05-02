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Тарпищев: ATP и WTA могут не давать очки за Уимблдон и превратить его в выставочный турнир

Тарпищев: ATP и WTA могут не давать очки за Уимблдон и превратить его в выставочный турнир
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что ATP и WTA могут не начислять теннисистам очки за выступление на Уимблдоне на фоне решения организаторов турнира отстранить российских и белорусских игроков.

«Я допускаю, что ATP и WTA примут резкое решение и не будут вообще начислять очки за Уимблдон и превратят его в выставочный турнир. Турнир всё равно проведут, потому что там деньги большие, но этот факт повлияет на остальных. Это будет прецедент для всех остальных турниров. Тем более ещё ни разу не было, чтобы какой-то теннисист отказался играть с нашими ребятами. Это о многом говорит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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