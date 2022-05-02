18-летний Карлос Алькарас заявил, что считает себя одним из лучших теннисистов мира
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Девятая ракетка мира, 18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что считает себя одним из лучших игроков в мире. В настоящий момент Алькарас готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, он освобождён от матчей первого круга.
«Думаю, я серьёзно прибавил как игрок и как личность. В прошлом году я приехал сюда, чтобы поучаствовать в матчах, набраться опыта, получить возможность сравнить себя в борьбе с лучшими игроками в мире. Теперь я считаю себя одним из них», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Мадриде Алькарас сразится либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с итальянцем Фабио Фоньини.
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