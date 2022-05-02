Новак Джокович ведёт переговоры об участии в Открытом чемпионате Москвы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Москвы. Об этом рассказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон. По его словам, с Джоковичем ведутся переговоры.

«Я думаю, что Джокович должен везде играть. Он первая ракетка мира. Джокович показал, что он независимая личность, несмотря на ореол первой ракетки мира. Это уникальный человек, он имеет своё мнение. Джокович умеет отстаивать свою справедливость. В моих глазах он игрок номер один за все времена, что существует теннис. К нему особое отношение.

Что касается его возможного участия на Открытом чемпионате Москвы, то мы давно уже пытаемся его заманить. Мы пробовали его в Санкт-Петербург. Может быть, в такую пору нам тоже удастся заманить на наш турнир, ведём переговоры. Мы готовим целую программу совместно с ФТР и господином Тарпищевым на 2022 год. Основа вся должна держаться на детском теннисе. Развитие детского тенниса сегодня — это цель номер один. Мы этим живём.

Ведём ли мы с кем-то переговоры из топ-теннисистов помимо Новака? Мы ведём переговоры со многими. Однако, когда мы ведём переговоры, мы ничего не афишируем. Всё зависит прежде всего от календаря тех, с кем мы разговариваем: кто-то отликается, у кого-то свои аргументы, кто-то хочет приехать. Политикой мы не занимаемся. Мы занимаемся только теннисом, потому что это уникальный вид спорта, который никак не может быть в политике», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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