В Хертогенбосе сделали заявление о российских игроках. Ранее объявили об участии Медведева

Организаторы турнира в Хертогенбосе, который пройдёт в начале июня, выступили с заявлением по участию российских и белорусских игроков. Ранее организаторы объявили, что на турнире выступит вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Учитывая ситуацию на Украине, мы понимаем, что есть вопросы по поводу участия Медведева и других российских теннисистов в Libéma Open. Совершенно очевидно, что Libéma Open решительно осуждает российскую спецоперацию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и искренне сочувствует миллионам невинных людей. Libéma Open следует рекомендациям, позволяющим отдельным спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях в Нидерландах, если они не представляют Россию или Беларусь.

Международный турнир на траве в Хертогенбосе также является частью календаря ATP/WTA и поддерживает позицию обеих международных теннисных организаций в отношении дискриминации по национальному признаку. Это означает, что игроки из России и Беларуси могут участвовать в турнирах ATP/WTA под нейтральным флагом. Они имеют право зарегистрироваться. Их участие основано на индивидуальном рейтинге ATP/WTA, поэтому игроки из России и Беларуси играют во всех международных турнирах. Отдельные турниры не могут отказывать игрокам по национальному признаку. Отстранение этих игроков от Уимблдона основано на последних директивах британского правительства», — отмечается в заявлении организаторов на официальном сайте турнира.

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