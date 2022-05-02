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Рублёв — о победе над Джоковичем в финале Белграда: он едва двигался. Он был «мёртв»

Рублёв — о победе над Джоковичем в финале Белграда: он едва двигался. Он был «мёртв»
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером рейтинга ATP, сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде (Сербия), который состоялся в апреле. Рублёв выиграл у Джоковича в трёх сетах, взяв решающую партию со счётом 6:0.

«Это было нереально. Новак был полностью «мёртв». У него были шансы в начале сета. Думаю, всю энергию он оставил в первых двух партиях, потом уже всё было в моих руках.

Он очень устал и едва мог двигаться. Он извинился перед публикой. Но это (победа. — Прим. «Чемпионата») было не по-настоящему, я не воспринимаю это как опыт», — приводит слова Рублёва El Mundo.

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