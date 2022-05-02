Стало известно, какой работой займётся в тюрьме Борис Беккер, которому дали 2,5 года
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Стало известно, чем займётся в тюрьме шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», немец Борис Беккер. На время заключения, срок которого составит 2,5 года, он станет инструктором в тюремном спортзале.
«Спортзалы очень популярны в тюрьмах. Это работа, которую хотят многие заключённые», — приводит слова бывшего управляющего тюрьмы The Sun.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
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