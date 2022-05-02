Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, какой работой займётся в тюрьме Борис Беккер, которому дали 2,5 года

Стало известно, какой работой займётся в тюрьме Борис Беккер, которому дали 2,5 года
Комментарии

Стало известно, чем займётся в тюрьме шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», немец Борис Беккер. На время заключения, срок которого составит 2,5 года, он станет инструктором в тюремном спортзале.

«Спортзалы очень популярны в тюрьмах. Это работа, которую хотят многие заключённые», — приводит слова бывшего управляющего тюрьмы The Sun.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой

Также посмотрите видео, посвящённое топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022