«И скептики по-прежнему так считают?» Крис Эверт оценила матч Радукану с Костюк

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала выступление звёздной британки Эммы Радукану во втором круге грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, по итогам двух сетов Радукану разгромила украинку Марту Костюк, победив со счётом 6:2, 6:1.

«И скептики по-прежнему считают, что Эмма больше сосредоточена на одобрении и посещаемости? Я так не думаю…», – написала Эверт в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал Радукану сразится с ещё одной украинкой, Ангелиной Калининой, ранее сенсационно разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (7). Встреча состоится завтра, 3 мая.

Ранее в интервью Радукану оценила выступление в матче с Костюк.