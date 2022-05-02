«И скептики по-прежнему так считают?» Крис Эверт оценила матч Радукану с Костюк
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала выступление звёздной британки Эммы Радукану во втором круге грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Напомним, по итогам двух сетов Радукану разгромила украинку Марту Костюк, победив со счётом 6:2, 6:1.
«И скептики по-прежнему считают, что Эмма больше сосредоточена на одобрении и посещаемости? Я так не думаю…», – написала Эверт в социальных сетях.
За выход в четвертьфинал Радукану сразится с ещё одной украинкой, Ангелиной Калининой, ранее сенсационно разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (7). Встреча состоится завтра, 3 мая.
Ранее в интервью Радукану оценила выступление в матче с Костюк.
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