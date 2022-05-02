Пропустивший месяц Даниил Медведев тренируется на грунте

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проводит тренировки на грунте в академии тренера Серены Уильямс и Симоны Халеп Патрика Муратоглу.

Отметим, что 26 апреля Медведев делился видео с первых тренировок после операции по удалению грыжи, однако они проходили на харде.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

Даниил снялся с ближайших турниров серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они пройдут друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Даниил на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.