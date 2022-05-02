Александр Зверев: трудно играть в теннис, когда вокруг тебя столько всего происходит

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев объяснил, с чем связан спад в его результатах в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим.

«Трудно играть в теннис, когда вокруг тебя столько всего происходит. Я надеюсь, что скоро всё прояснится», — приводит слова Зверева Marca.

Напомним, в прошлом сезоне Зверев выиграл «Мастерсы» в Мадриде (Испания) и Цинциннати (США), турниры категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) и Вене (Австрия), Олимпиаду в Токио (Япония) и Итоговый чемпионат ATP. Также он добрался до полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

В 2022 году Зверев неожиданно проиграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2022, хотя входил в число фаворитов. Позднее он был дисквалифицирован за вспышку агрессии в Акапулько. На данный момент его лучший результат в сезоне — финал турнира ATP-250 в Монпелье (Франция).