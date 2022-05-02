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Гаэль Монфис стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Мадриде

Гаэль Монфис стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Мадриде
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович узнал своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 21-й номер рейтинга, француз Гаэль Монфис. Отметим, что счёт их личных встреч на уровне ATP — 17-0 в пользу Джоковича. Монфис выиграл у серба только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.

В матче первого круга Монфис разгромил представителя Испании Карлоса Химено Валеро (WC, 369-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 56 минут. Монфис четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 20-летнего испанца ни одного эйса и одна двойная ошибка.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Их действующим чемпионом является немец Александр Зверев.

Отметим, что сам Джокович трижды выигрывал соревнования в Мадриде.

Мадрид (м). 1-й круг
02 мая 2022, понедельник. 16:50 МСК
Карлос Химено Валеро
369
Испания
Карлос Химено Валеро
К. Химено Валеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Гаэль Монфис
21
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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