Гаэль Монфис стал первым соперником Новака Джоковича на «Мастерсе» в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович узнал своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 21-й номер рейтинга, француз Гаэль Монфис. Отметим, что счёт их личных встреч на уровне ATP — 17-0 в пользу Джоковича. Монфис выиграл у серба только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.

В матче первого круга Монфис разгромил представителя Испании Карлоса Химено Валеро (WC, 369-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 56 минут. Монфис четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 20-летнего испанца ни одного эйса и одна двойная ошибка.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Их действующим чемпионом является немец Александр Зверев.

Отметим, что сам Джокович трижды выигрывал соревнования в Мадриде.