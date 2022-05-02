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Расставшийся с Джоковичем из-за усталости от разъездов Вайда начал тренировать Молчана

Расставшийся с Джоковичем из-за усталости от разъездов Вайда начал тренировать Молчана
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Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, начал сотрудничество с 47-м номером рейтинга, словацким теннисистом Алексом Молчаном, сообщает RTVS.

Примечательно, что Джокович, объясняя разрыв с Вайдой, заявлял, что 57-летний тренер устал от постоянных разъездов по миру. Вайда и Джокович работали вместе в течение 15 лет.

Отметим, некоторые СМИ сообщали, что Джокович и Вайда приняли решение о прекращении сотрудничества сразу после поражения Новака на US Open — 2021. В финале турнира серб проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. В случае победы Новак собрал бы календарный «Большой шлем». В мужском одиночном разряде это не удавалось никому после легендарного австралийца Рода Лэйвера в 1969 году.

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