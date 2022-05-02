Александр Зверев признался, что ему сильно не хватает отца на матчах

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев эмоционально высказался об отсутствии в своём тренерском штабе отца и многолетнего наставника Александра Зверева-старшего.

«Я так по нему скучаю. В жизни есть вещи поважнее тенниса. Сейчас он должен думать и заботиться о себе. Я надеюсь, что скоро он снова будет рядом со мной. Я стараюсь соревноваться и делать всё, что в моих силах. Я прекрасно понимаю, что есть много людей и представителей СМИ, которые только и ждут повода, чтобы меня раскритиковать. Порой ко мне относятся несправедливо из-за моих поступков», — приводит слова Зверева Marca.

Зверев готовится стартовать на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого является. Во втором круге он сразится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).