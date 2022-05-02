Джокович: у Алькараса есть всё, чтобы быть звездой

Первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о 9-м номере рейтинга испанце Карлосе Алькарасе.

«Карлос – отличный парень, и мне он очень нравится. Большое уважение ему. Сегодня я впервые потренировался с ним, несмотря на то, что знаю о нём с прошлого года, и его путь наверх получился невероятным.

То, что он сделал для спорта, и не только в Испании, просто здорово. Здорово, когда у такого молодого парня всё так отлично получается. Он уже большая звезда. И у него есть всё для этого», – приводит слова Джоковича Eurosport.

Ранее в интервью 18-летний Алькарас, так же, как и Джокович, принявший участие на «Мастерсе» в Мадриде, заявил, что уже считает себя одним из лучших игроков в мире.