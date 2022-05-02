Кафельников намекнул, как «заморозка» очков на Уимблдоне отразится на Джоковиче и Надале
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников призвал теннисное сообщество обсудить, как возможная «заморозка» очков на Уимблдоне-2022 из-за отстранения россиян и белорусов отразится на историческом соперничестве серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.
«Джентльмены, Брэд Гилберт, Даррен Кэхилл, Энди Роддик! После того, как ATP не станет начислять рейтинговые очки за участие в Уимблдоне из-за отстранения российских и белорусских игроков, давайте предположим, будем ли мы обсуждать следующее! Пойдёт ли возможная победа Новака или Рафы в зачёт дебатов о том, кто из них является величайшим?» — написал Кафельников в своих социальных сетях.
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