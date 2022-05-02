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Новак Джокович назвал любимого теннисиста своего сына

Новак Джокович назвал любимого теннисиста своего сына
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Первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович назвал любимого теннисиста своего сына, 7-летнего Стефана.

Им оказался 9-й номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, сменивший в этом «звании» звёздного соотечественника Рафаэля Надаля.

«За последний месяц Надаль перестал быть для моего сына номером один, теперь Алькарас – его любимчик. Хотя они оба ему нравятся. Он подражает их игре, форхенду Надаля, эмоциям, это замечательно», – приводит слова лидера сезона издание Eurosport.

Ранее в интервью Джокович высказался о «заморозке» очков на Уимблдоне из-за недопуска на соревнования российских и белорусских спортсменов и признался, что не рассчитывает на подобные меры.

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