Энди Маррей уверенно обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Мадриде

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Маррей (WC) обыграл чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тим со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Маррей 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Тима 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при 3 заработанных.

В следующем раунде 34-летний Маррей встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 14) – Уго Умбер (Франция, LL).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.