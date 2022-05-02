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Энди Маррей уверенно обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Мадриде

Энди Маррей уверенно обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Мадриде
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Маррей (WC) обыграл чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тим со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Маррей 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Тима 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при 3 заработанных.

В следующем раунде 34-летний Маррей встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 14) – Уго Умбер (Франция, LL).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.

Мадрид (м). 1-й круг
02 мая 2022, понедельник. 21:10 МСК
Энди Маррей
78
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Доминик Тим
91
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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