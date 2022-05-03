«Я показал хорошее выступление». Энди Маррей прокомментировал победу над Тимом в Мадриде
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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Я наслаждался игрой, поскольку по-настоящему упорно готовился к поездке сюда. Я хорошо потрудился и поэтому хотел показать хорошее выступление. И я считаю, что сделал это.
Пару лет назад, играя на грунте, я мучился от болей в паху. Что же касается последних недель, то моё тело чувствовало себя отлично, и сегодня я понял, что хорошо двигаюсь, что и отразилось на игре», – приводит слова Маррея ATP.
В следующем раунде соревнований Маррей встретится с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым (14) и французом Уго Умбером (46).
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