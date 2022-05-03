Аманда Анисимова крупно обыграла Викторию Азаренко на турнире в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга Азаренко (15) потерпела поражение от 33-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Азаренко 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Анисимовой — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За место в полуфинале Анисимова сразится с россиянкой Екатериной Александровой.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является другая белоруска Арина Соболенко, потерпевшая поражение в первом же матче текущего розыгрыша.