«Всё будет в порядке». Маррей у сетки поддержал проигравшего 4-й матч подряд Тима

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей после победы в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) публично поддержал чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима.

34-летний Маррей обыграл Тима со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Для Доминика это поражение стало четвёртым подряд после возвращения в тур спустя 9 месяцев из-за травмы запястья.

«Надеюсь, тебе скоро станет легче. Приятно снова тебя видеть на корте. Продолжай в том же духе. Это займёт много времени, но всё будет в порядке», — сказал Маррей, остановив Тима у сетки.

Примечательно, что на следующей неделе у австрийца сгорит 350 очков, и он впервые с марта 2014 года выпадет из топ-100 рейтинга ATP.