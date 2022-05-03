«Это большое испытание». Француз Монфис – о 17 поражениях от Джоковича подряд
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21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис прокомментировал предстоящий матч с лидером сезона и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 3 мая, на «Мастерсе» в Мадриде.
Примечательно, что Джокович и Монфис встречались на корте 17 раз, последний из которых пришёлся на ноябрь 2021 года, и француз ни разу не побеждал.
«Встреча с Новаком – большое испытание для меня. Я никогда не побеждал его в рамках Тура. Сейчас я восстанавливаю свой ритм, и меня забавляет тот факт, что он тоже этим занимается, несмотря на то, что у него за плечами больше матчей. На корте же я постараюсь принять правильные решения, чтобы победить», – приводит слова спортсмена ATP Tour.
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