«Это большое испытание». Француз Монфис – о 17 поражениях от Джоковича подряд

21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис прокомментировал предстоящий матч с лидером сезона и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 3 мая, на «Мастерсе» в Мадриде.

Примечательно, что Джокович и Монфис встречались на корте 17 раз, последний из которых пришёлся на ноябрь 2021 года, и француз ни разу не побеждал.

«Встреча с Новаком – большое испытание для меня. Я никогда не побеждал его в рамках Тура. Сейчас я восстанавливаю свой ритм, и меня забавляет тот факт, что он тоже этим занимается, несмотря на то, что у него за плечами больше матчей. На корте же я постараюсь принять правильные решения, чтобы победить», – приводит слова спортсмена ATP Tour.