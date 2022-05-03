Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче третьего круга соперницей Александровой была представительница Чехии Мари Боузкова. Российская спортсменка одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

«Очень непростой матч. Она так здорово играла. Невозможно было заканчивать розыгрыши, потому что она была буквально везде. На каждый мой удар она отвечала своим», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале соперницей Екатерины Александровой станет представительница США Аманда Анисимова, которая в третьем круге обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:1, 6:4.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: