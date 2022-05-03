Аманда Анисимова высказалась о победе над Викторией Азаренко на турнире в Мадриде

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над двукратной чемпионкой Australian Open, бывшей первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Викторией Азаренко в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Анисимова обыграла Азаренко со счётом 6:1, 6:4.
«Это был очень сложный матч, но мне всё время удавалось играть хорошо. Я впервые играла с Викторией, было очень интересно, и я рада, что удалось победить.
Приятнее выигрывать такие матчи с непростыми задачами в концовке, чем если бы это была лёгкая игра. Я прошла через это и не позволила ей вернуться в игру, и это придаёт мне уверенности», — приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Аманда Анисимова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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