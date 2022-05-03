«Мне всё ещё не хватает стабильности». Тим — о поражении Маррею на Mutua Madrid Open

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой вылет из «Мастерса» в Мадриде.

Напомним, в первом круге соревнований Тим встретился с бывшей первой ракеткой мира и трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем и уступил ему со счётом 3:6, 4:6.

«У меня было несколько очень успешных и поучительных дней в Мадриде. Тренировки, атмосфера, люди – всё было потрясающим.

Конечно же, я хотел победить, но мне всё ещё не хватает стабильности, которую я могу вернуть, если будут много работать. Хочется сказать спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Спасибо всем за вдохновляющие сообщения и комментарии! Я ценю каждого из вас!» – написал спортсмен в социальных сетях.