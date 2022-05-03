«Мне всё ещё не хватает стабильности». Тим — о поражении Маррею на Mutua Madrid Open

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой вылет из «Мастерса» в Мадриде.
Напомним, в первом круге соревнований Тим встретился с бывшей первой ракеткой мира и трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем и уступил ему со счётом 3:6, 4:6.
«У меня было несколько очень успешных и поучительных дней в Мадриде. Тренировки, атмосфера, люди – всё было потрясающим.
Конечно же, я хотел победить, но мне всё ещё не хватает стабильности, которую я могу вернуть, если будут много работать. Хочется сказать спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Спасибо всем за вдохновляющие сообщения и комментарии! Я ценю каждого из вас!» – написал спортсмен в социальных сетях.
- 3 мая 2022
-
09:56
-
08:44
-
08:38
-
04:16
-
02:00
-
01:06
-
01:02
-
00:37
-
00:26
-
00:08
- 2 мая 2022
-
22:52
-
21:26
-
21:07
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
19:05
-
18:44
-
17:57
-
17:48
-
17:18
-
16:13
-
16:06
-
15:57
-
15:16
-
15:00
-
13:33
-
13:01
-
12:46
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
11:57
-
11:18
-
10:43