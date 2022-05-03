Победа над Азаренко стала 10-й для Аманды Анисимовой над игроком из топ-20

Американская теннисистка Аманда Анисимова (33), вчера, 2 мая, обыгравшая в рамках третьего круга турнира Mutua Madrid Open бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко, оформила юбилейную, 10-ю победу над игроком топ-20.

Петра Квитова (9), Индиан-Уэллс, 2018

Арина Соболенко (11), Открытый чемпионат Австралии, 2019

Симона Халеп (3), «Ролан Гаррос», 2019

Арина Соболенко (11), «Ролан Гаррос», 2019

Элина Свитолина (7), Доха, 2020

Элисон Риске (19), Цинциннати, 2020

Наоми Осака (14), Открытый чемпионат Австралии, 2022

Арина Соболенко (5), Чарльстон, 2022

Арина Соболенко (4), Мадрид, 2022

Виктория Азаренко (17), 2022.

Ранее в интервью Анисимова прокомментировала победу над Азаренко, признавшись, что провела тяжелейший матч.