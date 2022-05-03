Победа над Азаренко стала 10-й для Аманды Анисимовой над игроком из топ-20
Поделиться
Американская теннисистка Аманда Анисимова (33), вчера, 2 мая, обыгравшая в рамках третьего круга турнира Mutua Madrid Open бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко, оформила юбилейную, 10-ю победу над игроком топ-20.
Петра Квитова (9), Индиан-Уэллс, 2018
Арина Соболенко (11), Открытый чемпионат Австралии, 2019
Симона Халеп (3), «Ролан Гаррос», 2019
Арина Соболенко (11), «Ролан Гаррос», 2019
Элина Свитолина (7), Доха, 2020
Элисон Риске (19), Цинциннати, 2020
Наоми Осака (14), Открытый чемпионат Австралии, 2022
Арина Соболенко (5), Чарльстон, 2022
Арина Соболенко (4), Мадрид, 2022
Виктория Азаренко (17), 2022.
Ранее в интервью Анисимова прокомментировала победу над Азаренко, признавшись, что провела тяжелейший матч.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
12:30
-
12:14
-
12:13
-
11:02
-
09:56
-
08:44
-
08:38
-
04:16
-
02:00
-
01:06
-
01:02
-
00:37
-
00:26
-
00:08
- 2 мая 2022
-
22:52
-
21:26
-
21:07
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
19:05
-
18:44
-
17:57
-
17:48
-
17:18
-
16:13
-
16:06
-
15:57
-
15:16
-
15:00
-
13:33
-
13:01
-
12:46
-
12:33
-
12:30
Партнерский контент