Арина Соболенко тренируется перед турниром WTA-1000 в Риме. Видео

Официальный канал грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 9 по 15 мая, опубликовал видео тренировки четвёртой ракетки мира и полуфиналистки двух турниров «Большого шлема», белорусской теннисистки Арины Соболенко, уже прибывшей в столицу.

Действующим победителем соревнований в Риме является лидер сезона полька Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла со счётом 7:6, 6:3 американку Кори Гауфф.

Ранее Соболенко прокомментировала своё провальное выступление на проходящем в настоящий момент грунтовом турнире в Мадриде (Испания), где она неожиданно уступила ещё одной представительнице США – Аманде Анисимовой. Соболенко пообещала, что в следующий раз она выступит лучше.