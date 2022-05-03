«Эта блондинка смотрит на меня каждое утро». Энди Маррей выложил забавное фото

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей выложил свежее фото в своих соцсетях. Маррей показал снимок из номера отеля в Мадриде (Испания), где в настоящее время проходит турнир серии «Мастерс», в котором он участвует.
«Я чувствую себя немного напуганным, просыпаясь с этой прекрасной блондинкой, которая пристально смотрит на меня каждое утро», — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива энди маррея
Напомним, в первом круге турнира в Мадриде Маррей одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом. Британский теннисист победил соперника со счётом 6:3, 6:4. Во втором круге Энди сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который в первом раунде победил француза Уго Умбера.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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