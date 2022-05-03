Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эта блондинка смотрит на меня каждое утро». Энди Маррей выложил забавное фото

«Эта блондинка смотрит на меня каждое утро». Энди Маррей выложил забавное фото
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей выложил свежее фото в своих соцсетях. Маррей показал снимок из номера отеля в Мадриде (Испания), где в настоящее время проходит турнир серии «Мастерс», в котором он участвует.

«Я чувствую себя немного напуганным, просыпаясь с этой прекрасной блондинкой, которая пристально смотрит на меня каждое утро», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива энди маррея

Напомним, в первом круге турнира в Мадриде Маррей одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом. Британский теннисист победил соперника со счётом 6:3, 6:4. Во втором круге Энди сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который в первом раунде победил француза Уго Умбера.

Футбольные страсти Короля грунта. Как Рафаэль Надаль благословил «Реал» на чемпионство Футбольные страсти Короля грунта. Как Рафаэль Надаль благословил «Реал» на чемпионство

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022