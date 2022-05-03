Тим: Маррей один из немногих, кто понимает, каково возвращаться после тяжёлой травмы
Поделиться
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим, вчера, 2 мая, уступивший в рамках грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) бывшей первой ракетке мира британцу Энди Маррею, назвал его образцом для подражания.
«Он один из немногих, кто понимает, как тяжело вернуться на корт после серьёзной травмы. И он, и в этом нет никаких сомнений, является настоящим образцом для подражания, учитывая, как он вернулся после травмы бедра», – приводит слова Тима ATP Tour.
Напомним, после Открытого чемпионата Австралии 2019 года, где он уступил в первом же круге, Маррей высказался о возможном окончании карьеры, сославшись на сильные боли в бедре, из-за которых впоследствии перенёс операцию.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
13:21
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
12:13
-
11:02
-
09:56
-
08:44
-
08:38
-
04:16
-
02:00
-
01:06
-
01:02
-
00:37
-
00:26
-
00:08
- 2 мая 2022
-
22:52
-
21:26
-
21:07
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
19:05
-
18:44
-
17:57
-
17:48
-
17:18
-
16:13
-
16:06
-
15:57
-
15:16
-
15:00
-
13:33
-
13:01
Партнерский контент