Тим: Маррей один из немногих, кто понимает, каково возвращаться после тяжёлой травмы

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим, вчера, 2 мая, уступивший в рамках грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) бывшей первой ракетке мира британцу Энди Маррею, назвал его образцом для подражания.

«Он один из немногих, кто понимает, как тяжело вернуться на корт после серьёзной травмы. И он, и в этом нет никаких сомнений, является настоящим образцом для подражания, учитывая, как он вернулся после травмы бедра», – приводит слова Тима ATP Tour.

Напомним, после Открытого чемпионата Австралии 2019 года, где он уступил в первом же круге, Маррей высказался о возможном окончании карьеры, сославшись на сильные боли в бедре, из-за которых впоследствии перенёс операцию.