Новак Джокович высказался о соперничестве с Рафаэлем Надалем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что думает о противостоянии с 21-кратным победителем ТБШ, бывшим лидером рейтинга ATP, испанцем Рафаэлем Надалем. В настоящее время Джокович и Надаль готовятся к выступлению на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Турнирная сетка сложилась так, что они могут сыграть в четвертьфинале.

«В таких матчах от тебя требуется многое — как ментально, так и физически. В прошлом у нас с Рафой были потрясающие битвы здесь, в Мадриде. Это всегда что-то особенное.

Мы с Надалем уже много лет в спорте. Мы осознаём свои роли в спорте, они важны в том смысле, чтобы вдохновлять молодых игроков», — приводит слова Джоковича Eurosport.co.uk.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: