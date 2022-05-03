Финалистка турнира «Большого шлема» Шетт: Радукану может и не нуждаться в одном тренере

Финалистка турнира «Большого шлема» и бывшая 7-я ракетка мира, а ныне комментатор, австрийская теннисистка Барбара Шетт прокомментировала очередную смену тренера звёздной британкой Эммой Радукану.

«Было удивительно слышать, что она рассталась с Торбеном Бельцем. Хотя никогда не загадаешь наперёд, вам нужно проработать с человеком хотя бы несколько месяцев, чтобы понять, подходит ли он вам. На то могли быть и культурные различия, Торбен из Германии.

Несмотря на то, что за последний год Эмма сменила уже несколько тренеров, она брала что-то от каждого из них, и это делает её лучше и сказывается на текущей форме. Вполне возможно, что она относится к тем игрокам, которым не нужен постоянный тренер. Она как губка, всё быстро впитывает», – приводит слова Шетт издание Eurosport.