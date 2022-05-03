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Юниорка из России: сегодня в женском теннисе можно обеспечить себя в 18 лет

Юниорка из России: сегодня в женском теннисе можно обеспечить себя в 18 лет
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Член юниорской сборной России 18-летняя теннисистка Екатерина Хайрутдинова высказалась о реалиях современного женского тенниса.

«Сейчас женский теннис очень меняется. Кто угодно может выстрелить, затем остаться или снова вылететь. Мои одногодки в 14-15 лет думали, как заработать первые юниорские очки в самых низших категориях. А сейчас девочки в том же возрасте уже в десятке ITF. То же самое и в WTA. Программы меняются, мышление, теннис.

Говорила с Дарьей Гавриловой. Можно в 18 лет выиграть «Шлем» и обеспечить себе будущее, не играть, но это будет тяжело. Дарья говорила, что лучше подходить к этому постепенно с возрастом и опытом, чтобы на тебя рано груз не навалился, как на ту же Эмму Радукану. Хотелось бы как можно раньше заработать денег и обеспечить себе какое-то будущее. Не лазить по помойкам, не собирать копейки и экономить на всём», – сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

«Не хочу лазить по помойкам, собирать копейки и экономить». Юниорка — о теннисном туре «Не хочу лазить по помойкам, собирать копейки и экономить». Юниорка — о теннисном туре
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