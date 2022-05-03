15-я ракетка мира Гауфф: пример Свёнтек, ставшей первой в 20 лет, придаёт мотивации

Американская теннисистка Кори Гауфф, привлёкшая к себе, в возрасте 15 лет, внимание после сенсационной победы над звёздной соотечественницей Винус Уильямс на Уимблдоне-2019, высказалась о действующем лидере мирового рейтинга, полячке Иге Свёнтек.

«Я понимаю, что возраст – это очень важно, и люди говорят об этом, но, как по мне, все игроки выходят на один и тот же корт, к одним и тем же линиям и к одному и тому же мячу.

Конечно же, года на корте дают опыт и, вероятно, укрепляют физически, но та же Ига, являющаяся первым номером, без сомнений, придаёт немало дополнительной мотивации. Учитывая, что она добилась этого в столь юном возрасте. Смотря на неё, вы не можете не думать, что можете так же», – приводит слова спортсменки издание Eurosport.