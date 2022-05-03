«Когда она так смотрит на меня...» Ник Кирьос показал фото с возлюбленной

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях милое фото со своей девушкой Костен Хатци. Хатци – блогер и основательница бренда декора, об их отношениях стало известно в начале 2022 года.
«Когда она так смотрит на меня...» — подписал фото австралиец.
Фото: из личного архива ника кирьоса
Ранее Кирьос объявил, что в 2023 году выступит на «Ролан Гаррос» ради желания Хатци увидеть Париж. Он не выступал на нём с 2018 года.
В сезоне-2022 Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне (все — США). На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — Яннику Синнеру в 1/8 финала, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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