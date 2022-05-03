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Финалистка турнира «Большого шлема» Шетт: не нужно ждать от Радукану победу на Уимблдоне

Финалистка турнира «Большого шлема» Шетт: не нужно ждать от Радукану победу на Уимблдоне
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Финалистка турнира «Большого шлема» и бывшая 7-я ракетка мира, а ныне комментатор, австрийка Барбара Шетт предостерегла теннисную общественность от завышенных ожиданий касательно англичанки Эммы Радукану.

«Не думаю, что людям стоит ожидать от Эммы победы на Открытом чемпионате Франции, хотя она может доставить неприятности. Мы уже знаем, что турниры «Большого шлема» всегда складываются по-разному, и особенно у женщин.

Конечно же, большим испытанием для Эммы станет Уимблдон, и я считаю, что её выход в полуфинал стал бы невероятным событием. Хотя, опять же, я не думаю, что людям, и особенно в Британии, стоит ожидать её победы», – приводит слова Шетт Eurosport.

Ранее в интервью Шетт высказалась об очередной смене тренера Радукану.

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