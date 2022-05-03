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Андрей Рублёв одержал волевую победу над 121-й ракеткой мира и вышел в третий круг Мадрида

Андрей Рублёв одержал волевую победу над 121-й ракеткой мира и вышел в третий круг Мадрида
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал непростую победу в матче второго круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Рублёв, освобождённый от матчей первого круга, во втором раунде обыграл 121-ю ракетку мира, 20-летнего британца Джека Дрэйпера. Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Счёт матча — 2:6, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Рублёв исполнил 15 эйсов и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника шесть подач навылет и четыре ошибки на подаче. Оба теннисиста использовали по 4 брейк-пойнта из 12 (процент реализации составил 33%).

Соперник Андрея Рублёва по третьему кругу определится позднее.

Турнирная сетка
Мадрид (м). 2-й круг
03 мая 2022, вторник. 13:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		4 5
         
Джек Дрэйпер
124
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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