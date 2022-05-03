Андрей Рублёв одержал волевую победу над 121-й ракеткой мира и вышел в третий круг Мадрида
Поделиться
Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал непростую победу в матче второго круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Рублёв, освобождённый от матчей первого круга, во втором раунде обыграл 121-ю ракетку мира, 20-летнего британца Джека Дрэйпера. Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Счёт матча — 2:6, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Рублёв исполнил 15 эйсов и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника шесть подач навылет и четыре ошибки на подаче. Оба теннисиста использовали по 4 брейк-пойнта из 12 (процент реализации составил 33%).
Соперник Андрея Рублёва по третьему кругу определится позднее.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
15:31
-
14:42
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:21
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
12:13
-
11:02
-
09:56
-
08:44
-
08:38
-
04:16
-
02:00
-
01:06
-
01:02
-
00:37
-
00:26
-
00:08
- 2 мая 2022
-
22:52
-
21:26
-
21:07
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
19:05
-
18:44
-
17:57
-
17:48
-
17:18
-
16:13
-
16:06
Партнерский контент