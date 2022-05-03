Шамиль Тарпищев объяснил поражения Хачанова и Карацева на «Мастерсе» в Мадриде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения российских теннисистов Карена Хачанова и Аслана Карацева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Хачанов в первом круге проиграл 156-й ракетке мира Люке Пую (Франция) со счётом 3:6, 4:6, а Карацев — бельгийцу Давиду Гоффену (60) со счётом 2:6, 5:7.

Сегодня, 3 мая, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв вышел в третий круг. Во втором круге он одержал волевую победу над 20-летним британцем Джеком Дрэйпером (121).

«Матча Андрея не видел, но молодец, что победил. Хачанову чем медленнее, тем ему хуже играть. Недостаточно готов пока. В этом проблема. Карацев, к сожалению, потерял игру. Ему надо разбираться с тренером и возвращаться к продуктивной работе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: