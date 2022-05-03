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Шамиль Тарпищев: есть все шансы, что Даниил Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев: есть все шансы, что Даниил Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду, что вторая ракетка мира Даниил Медведев, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи, сыграет на «Ролан Гаррос». Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«У Медведева всё хорошо, восстанавливается по плану. Есть все шансы, что сыграет на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев дошёл до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.

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