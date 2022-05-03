Шамиль Тарпищев: есть все шансы, что Даниил Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду, что вторая ракетка мира Даниил Медведев, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи, сыграет на «Ролан Гаррос». Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«У Медведева всё хорошо, восстанавливается по плану. Есть все шансы, что сыграет на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев дошёл до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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