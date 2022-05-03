Андрей Ольховский прокомментировал победу Рублёва во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде. Рублёв вышел в третий круг турнира. Во втором круге Андрей, освобождённый от матчей первого раунда, одержал волевую победу над 20-летним британцем Джеком Дрэйпером (121).
«Тяжёлый матч для Рублёва. В Мадриде присутствует высота, и мячи летают достаточно быстро. Поэтому получается другой теннис, и первый матч очень сложно выигрывать. Думаю, такая игра связана с этим. Андрей уверен в себе, хорошо играет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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