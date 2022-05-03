Серена Уильямс предстала в платье из своей новой коллекции

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в платье из своей новой коллекции одежды.

«Вдохновляясь летними днями и летними ночами», – написала Уильямс в социальных сетях.

Фото из личного архива Серены Уильямс.

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.