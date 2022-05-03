Серена Уильямс предстала в платье из своей новой коллекции
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в платье из своей новой коллекции одежды.
«Вдохновляясь летними днями и летними ночами», – написала Уильямс в социальных сетях.
Фото из личного архива Серены Уильямс.
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.
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