Финалист двух ТБШ Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры

Бывшая пятая ракетка мира южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры. 18 мая игроку исполнится 36 лет.
«Не помню ни одного момента в своей жизни, когда бы я не играл в теннис. Я начал свой путь 30 лет назад, когда отец вложил в мои руки теннисную ракетку и сказал, что если я буду усердно работать, то смогу стать одним из лучших игроков в мире. Я прошёл так много разных испытаний, этот вид спорта может быть невероятно эмоциональным, но при этом вы можете ощущать себя одинокими. У меня были взлёты и падения, но я бы ни на что это не променял.
Сегодня я принял трудное решение – уйти из профессионального тенниса», — написал Андерсон в своих социальных сетях.
Также в обращении Кевин поблагодарил за помощь семью, тренеров и болельщиков.
Андерсон дважды выходил в финал турниров «Большого шлема» — в 2017 году на US Open и в 2018-м на Уимблдоне. Также Андерсон является чемпионом семи турниров на уровне ATP в одиночном разряде.
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