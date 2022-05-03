Даниил Медведев — о тренировках на грунте: люблю это

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях новые видео с тренировок на грунтовом покрытии.
Напомним, в начале апреля Медведев перенёс операцию по удалению грыжи. В конце апреля Даниил начал тренировочный процесс.
«Люблю это», — подписал ролик Медведев, добавив эмодзи «оранжевое сердце», тем самым намекнув на грунт.
Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
Даниил снялся с ближайших турниров серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они пройдут друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Даниил на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.
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