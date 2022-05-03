19 эйсов не помогли Александру Бублику одержать победу в 1-м круге «Мастерса» в Мадриде
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
На старте Бублик проиграл представителю Сербии Миомиру Кецмановичу (32-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Бублик 19 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Кецманович ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Кецманович встретится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем (3).
Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
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