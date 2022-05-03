Циципас — о брате Петросе: мама родила его в 34 и отдала на усыновление. Он смог найти нас

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас жестоко подшутил над своим младшим братом Петросом.

«Три года назад я познакомился со своим 21-летним братом. Моя мама родила его в 34 года и отдала на усыновление. Он смог найти нас, потому что мой сын и его дочь учатся в одном классе.

Успокойся, я просто шучу», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Стефанос и Петрос выступают на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде. Они не сумели пробиться в 1/8 финала, уступив тандему Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 2:6, 6:3, [7:10].

Напомним, мамой Стефаноса и Петроса является бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова.